Cevo, A.A.A. gestore cercasi per la “Casa del Parco dell’Adamello”

(red.) Un’opportunità di lavoro e (anche) di esperienza di vita interessante quella proposta dalla Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di Ente gestore del Parco dell’Adamello, che intende procedere all’affidamento in concessione della gestione delle attività e dei servizi di carattere turistico – ricettivo, promozionale, educativo e scientifico, da svolgersi presso il complesso di immobili denominati “Casa del Parco dell’Adamello” a Cevo (Brescia).

Di cosa si tratta? Di “un progetto di gestione capace di promuovere e valorizzare il territorio della Val Saviore, del Parco dell’Adamello ed il turismo naturalistico” si legge nella presentazione della proposta in cui viene riaperto il bando.

“Nuove idee, paesaggio, attività outdoor, animazione territoriale, ricettività, sala museale, spazi espositivi e aggregativi”: questi sono gli ingredienti che, auspica il Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Alessandro Bonomelli, “se ben amalgamati possono trasformare la Casa del Parco un punto di riferimento per gli amanti della natura e della montagna”.

Dopo avere completato importanti lavori di manutenzione nel corso del 2021, il bando prevede l’affidamento dei servizi di gestione per la durata di 9 anni, a fronte del versamento di un canone annuale libero e di una proposta di gestione da indicare nella domanda. Quest’ultima va fatta pervenire all’ufficio protocollo della Comunità Montana Valle Camonica entro le 12 del 4 aprile 2022, mentre ulteriori dettagli si trovano sul bando, reperibile sul sito della Comunità Montana di Valle Camonica.