Bruciano ancora i boschi di Berzo Demo

(red.) Ancora un rogo a Berzo Demo (Brescia), in Valle Camonica: nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio un incendio è scoppiato in località Loa, a 1000 metri di altezza. Non lontano dal luogo in cui sono divampate le fiamme ci sono malghe ed abitazioni.

Il sospetto è che si tratti di un (altro) rogo doloso, come quelli che hanno interessato, le scorse settimane, i boschi della valle, e in cui sono andati distrutti 200 ettari di bosco.

Non c’è pace per il territorio camuno, colpito nei giorni scorsi da un altro incendio nella zona dell’ex Selca.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i volontari dell’Antincendio Boschivo della Comunità Montana di Valle Camonica ed un elicottero della Regione.