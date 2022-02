Paura a Berzo Demo, fiamme nei pressi dell’ex Selca

(red.) Ennesimo incendio nella giornata di questo martedì in Valcamonica: questa volta il rogo interessa una zona ricca di sterpaglie nei pressi dell’area dell’ex Selca di Forno Allione in territorio di Berzo Demo, tra l’impianto industriale dismesso e la ferrovia.

Paura in paese, dove si era temuto che le fiamme si fossero sviluppate nella ex fabbrica in cui sono conservate tonnellate di residui inquinanti e scorie velenose della lavorazione dell’alluminio in attesa da anni di un intervento di bonifica.

Il rogo ha provocato una nube di fumo che ha allarmato gli abitanti, ma è stato attaccato dai vigili del fuoco che avrebbero già domato le fiamme.