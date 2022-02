Cima Varicla (Bienno) doppio intervento del Soccorso Alpino

(red.) Due interventi in pochi minuti e a distanza di una decina di metri l’uno dall’altro: allertamento nel primo pomeriggio di questa domenica 20 febbraio 2022, per il Soccorso alpino. Verso mezzogiorno la centrale ha attivato la Stazione di Breno, competente per territorio, perché nella zona di Cima Varicla, in comune di Bienno, a 2mila metri di altitudine, un ragazzo che stava praticando scialpinismo si è infortunato e ha riportato un trauma alla gamba. Sono partiti subito i tecnici del Cnsas, V Delegazione Bresciana, che si sono portati in quota per raggiungerlo.

Pochi minuti più tardi, una persona che faceva parte di un altro gruppo di scialpinisti, situati sempre nella zona del Monte Varicla, ha riportato un infortunio simile a quello del giovane per il quale era stato chiesto il primo soccorso. La centrale ha quindi mandato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Brescia; l’équipe medica ha valutato le condizioni dei due pazienti. Entrambi infine sono stati recuperati e portati in ospedale. L’intervento si è concluso con il rientro dei soccorritori.