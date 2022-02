Darfo, Liceo musicale: da progetto a realtà

(red.) La collaborazione tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica e il Comune di Darfo Boario Terme ha dato i suoi frutti: presto il Comune di Darfo Boario Terme avrà un nuovo Liceo Musicale .

La scuola superiore sarà collocata in via Edmondo De Amicis e sorgerà su un’area attualmente occupata da una struttura non più utilizzata da anni, che verrà demolita.

Il nuovo fabbricato è stato ideato per accogliere 12 aule didattiche che potranno essere suddivise con pareti mobili ad alta efficienza acustica al fine di consentire l’utilizzo di ulteriori 8 aule per un totale di 20 aule. La struttura didattica sarà completa di spazi per segreteria, bidelleria, uffici, bar e relativi servizi oltre agli spazi per connettivo. L’aula magna posta in posizione centrale, svolgerà una duplice funzione: potrà essere utilizzata, infatti, sia per incontri con docenti al chiuso che per esibizioni e manifestazioni all’aperto, essendo strettamente connessa all’anfiteatro esterno con pareti apribili e vetrate scorrevoli.

L’immobile sarà sviluppato su un unico piano, con accessibilità garantita per ogni locale. Le finiture e gli impianti saranno realizzati per consentire, al termine dei lavori, di ottenere un edificio con caratteristiche di bioedilizia altamente efficiente e in grado di inserirsi con l’ambiente circostante essendo rivestito con lamelle lignee e copertura metallica ad andamento curvilineo come il profilo montuoso. L’accesso all’edificio avverrà con una pensilina metallica che richiama le sinuosità degli strumenti musicali a corda. Completeranno il complesso didattico le opere di sistemazione esterna con recinzioni, piantumazioni a verde e parcheggi.

Complessivamente, l’investimento per la realizzazione del nuovo liceo musicale ammonta a 3 milioni e 500 mila euro, di cui 3 milioni messi a disposizione dalla Provincia di Brescia e 500mila dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

Il Comune di Darfo, per la concessione diritto di superficie, opere di demolizione e smaltimento dell’attuale struttura ha messo a bilancio 200 mila euro, comprensivi della realizzazione di parcheggi nelle adiacente del nuovo Liceo Musicale.

L’avvio dei lavori è previsto per il dicembre 2022. Il termine è stimato in 18 mesi, 4 mesi dopo la consegna degli edifici terminati.