Vione, brucia una legnaia: abitazione risparmiata dalle fiamme

(red.) Era appena passata la mezzanotte circa del 14 febbraio, quando la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Brescia è stata allertata per un incendio ad un’abitazione con legnaia nel comune di Vione, in località Valucle, a circa 1250 metri di quota.

Sul posto sono state inviate la squadra Vf di competenza con il supporto di ulteriori tre squadre provenienti dai distaccamenti vicini, due autobotti e moduli boschivi, vista la difficoltà ad accedere al posto con i mezzi.

Per tutta la notte si è lavorato confinando l’incendio solo alla legnaia, evitando in questo modo il propagarsi del fuoco anche all’abitazione adiacente.

L’attività di messa in sicurezza e bonifica si è protratta anche in mattinata.

Non si segnalano feriti.