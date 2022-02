Esine, schianto sulla statale 42: due feriti gravi

(red.) Due fratelli cinquantenni di origine marocchina sono rimasti feriti in maniera grave a causa di un incidente avvenuto intorno alle 22 di questo sabato sera sulla strada statale 42 della Valcamonica, nel territorio di Esine, in un tratto di superstrada compreso tra due aree di servizio.

I due fratelli stavano viaggiando sulla loro auto in direzione di Edolo, quando si sono scontrati frontalmente contro un veicolo che procedeva nella direzione opposta, verso Brescia. Quattro in tutto i mezzi coinvolti nello scontro e due altri automobilisti feriti, anche se tutti di lieve entità.

I due fratelli sono stati estratti dalle lamiere della loro auto dai soccorritori e trasportati in codice rosso all’ospedale con due elicotteri, uno al Civile di Brescia e l’altro a Varese. Per loro fratture e diverse contusioni: sono ricoverati con riserva di prognosi.

Sul posto diverse ambulanze, i Vigili del fuoco e i carabinieri di Breno che si sono occupati dei rilievi.