Escursionista soccorso con l’elicottero all’Aviolo

(red.) Si trovava sul sentiero nei pressi del rifugio Sandro Occhi all’Aviolo, in alta val Paghera nel territorio del comune di Edolo, quando si è infortunato scivolando sul ghiaccio cadendo per diversi metri verso valle. Un escursionista 74enne è stato soccorso questo sabato mattina poco dopo le 11 dalle squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico di Temù e del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, che in poco tempo lo hanno raggiunto. E’ intervenuto anche l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha portato in quota l’équipe sanitaria, insieme con il tecnico di elisoccorso del Cnsas. Il 74enne è stato valutato e portato in ospedale a Edolo.

L’intervento ha seguito di poche ore l’esercitazione in notturna, effettuata in modo congiunto da Cnsas e Sagf a Vezza d’Oglio, in val Paghera (val Alba), svoltasi nei pressi del rifugio “La cascata” e pensata proprio per approfondire gli scenari che si possono verificare in inverno, quando magari c’è poca neve ma spesso si forma del ghiaccio. Dalle 20 alle 23 circa, una quindicina di persone, tra Cnsas e Sagf, hanno sperimentato manovre e passaggi tecnici su cascata di ghiaccio, un tipo di ambiente molto frequentato in questo periodo, per essere pronti a soccorrere chi ne ha bisogno.

Massima attenzione quindi in questi giorni, anche su sentieri che ci sono familiari o in zone che in altre stagioni affrontiamo con una certa sicurezza, perché può bastare un breve tratto ghiacciato per innescare scivolate, cadute o perdite di equilibrio che possono avere conseguenze anche gravi. Bisogna valutare molto bene le proprie competenze e considerare con cura se e come procedere in montagna. L’attrezzatura è fondamentale, a partire dalle calzature o dai ramponi, ma lo è altrettanto la consapevolezza delle proprie capacità di andare in montagna d’inverno.