Montecampione, maestro di sci positivo al Covid al lavoro sulle piste

(red.) Dava lezioni di sci nonostante fosse in quarantena e quindi dovesse rispettare l’obbligo di isolamento domiciliare.

A finire nei guai un istruttore di snowboard, sorpreso dalla polizia di Stato a lavorare sulle piste di Montecampione, nel bresciano. L’uomo non aveva esibito il Green pass all’ingresso degli impianti. Dal controllo è emersa la sua posizione irregolare, per la quale è stato denunciato e sanzionato.