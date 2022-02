Vezza d’Oglio, scalatori in difficoltà: interviene il Cnsas

(red.) Momenti di paura a Vezza d’Oglio, per un allarme scattato nella serata di domenica 6 febbraio alla Stazione di Temù del Soccorso alpino bresciano. Due persone che erano in Val Paghera per scalare una cascata di ghiaccio hanno perso l’orientamento; in fase di rientro si sono trovate in difficoltà e hanno chiesto aiuto.

Il Cnsas è stato allertato intorno alle 18,15 e ha operato con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza; sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

In un primo tempo, i due giovani, che erano in contatto telefonico con i soccorritori del Cnsas, sono stati indirizzati sul sentiero, erano illesi. Una squadra Cnsas e Sagf era pronta a partire alla base del sentiero che conduce alle cascate. I ragazzi sono rientrati in modo autonomo lungo il sentiero fino al parcheggio.