Colpo di coda dell’incendio tra Demo e Sellero

(red.) Colpo di coda del rogo scoppiato tra Demo e Sellero, nel bresciano. Dopo le operazioni di spegnimento e di bonifica, i volontari dell’antincendio boschivo hanno vigilato sull’area colpita dall’incendio, che, lo ricordiamo, ha mandato in fumo circa 200 ettari di bosco, per scongiurare nuove fiamme e così sono intervenuti prontamente domenica mattina, quando nell’area più a

nord è stato avvistato del fumo salire nuovamente dal sottobosco.

Un focolaio che si era ravvivato grazie alle sterpaglie e con l’aiuto del vento.

Il rogo è stato domato sia con l’intervento a terra, con l’intervento dell’Arnica di Berzo Demo, sia con l’ausilio dell’elicottero della Regione.

L’allarme è poi rientrato in giornata.