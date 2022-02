La Valcamonica recupera oltre 120 tonnellate di eccedenze alimentari

(red.) “One health, one earth. Stop food wast” è stato il tema della 9^ Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare promossa, tutti gli anni, da Spreco Zero di Last Minute Market con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e di Rai per il sociale.

Dal 2018 le Acli provinciali di Brescia, attraverso il circolo locale di Pisogne, hanno attivato in Valle Camonica un progetto di recupero delle eccedenze alimentari in collaborazione con 20 realtà del Terzo settore e 9 principali punti vendita della grande distribuzione del territorio.

Il progetto Rebus, “Recupero Eccedenze Beni Utilizzabili Solidalmente Valle Camonica” – modellato sul progetto omonimo realizzato dalle Acli di Verona -, vuole valorizzare e coordinare le singole iniziative volte al recupero di eccedenze alimentari, farmaci e beni di igiene personale messe in atto da associazioni ed enti no profit della Valle e la messa in rete con i comuni e la comunità montana di Valle Camonica per una più organica e puntuale distribuzione delle eccedenze recuperate alle famiglie in difficoltà socio-economica segnalate dai servizi sociali.

Negli anni il lavoro svolto ha ricevuto l’apprezzamento e il sostegno degli enti locali con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le Acli provinciali di Brescia Aps e la comunità montana di Valle Camonica per la creazione di un coordinamento territoriale sul tema del recupero delle eccedenze alimentari, l’approvazione di due bandi della Regione Lombardia e la partecipazione al tavolo di lavoro delle Acli nazionali.

Il progetto Rebus nel corso del 2021 ha incrementato le attività già presenti nel comune di Pisogne, attraverso sinergia di intenti e condivisione di prospettive con l’ente locale e alcuni importanti soggetti del territorio come Caritas, San Vincenzo e Auser.

Come informa una nota delle Acli, il 2021 ha visto quindi raggiungere risultati significativi:

• ingresso di 2 nuove realtà nella rete di volontariato (Caritas Pisogne e San Vincenzo), che ora consta di 20 realtà in Valle Camonica;

• recupero di oltre 120 tonnellate di prodotti nell’anno, con una media di raccolta per giornata di circa 50\60kg per ogni punto vendita (9 punti vendita: Iperal di Sonico, Breno, Esine, Darfo Boario Terme, Costa Volpino; Conad di Esine e Darfo Boario Terme; Aldi di Breno; Md di Esine);

• incontri formativi nelle scuole e collaborazione in campi estivi di formazione;

• attraverso le realtà di volontariato coinvolte si sostengono oltre 250 famiglie per un totale di oltre 500 persone.

Il progetto oggi vede il coinvolgimento di due risorse umane per l’organizzazione della distribuzione dei prodotti recuperati e di oltre 30 volontari aderenti alle diverse realtà associative partner.

Le prospettive per il 2022 saranno il consolidamento della rete, la possibilità di ampliare i punti vendita in Alta Valle Camonica dove vi è già una significativa attività, di incrementare la partecipazione dei cittadini anche grazie ad iniziative culturali legate al rapporto cibo-tradizioni.