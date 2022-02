Ancora incendi nel Bresciano: bruciano i boschi a Breno e Piancogno

(red.) Il fronte dei roghi in Valcamonica si è esteso: oltre agli incendi scoppiati a Demo e Sellero, tra mercoledì notte e giovedì 3 febbraio, focolai sono divampati anche a Breno, in località Disino, al confine con Niardo, e all’Annunciata di Piancogno, sopra il convento francescano.

Per entrambi il sospetto è che si tratti di eventi dolosi.

Il rogo che si è verificato in località Case bruciate di Breno è divampato attorno alle 22 di mercoledì, ma, dopo un primo intervento ad opera dei volontari di Losine, la mattina seguente ha ripreso vigore, complice anche il vento ed è stata necessaria una ulteriore opera di spegnimento e di bonifica. E’ bruciato circa un ettaro di bosco.

Analoga situazione sopra l’Annunciata dove sono intervenuti gli operatori di Piancogno, Ossimo, Lozio, Esine e Angolo: il rogo si è mangiato, anche in questo caso, un ettaro di terreno boschivo.