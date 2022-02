Erbanno: al via i lavori per il marciapiede di via Argilla

(red.) Ha preso il via a Darfo Boario Terme un cantiere molto importante non solo da un punto di vista economico (si tratta di circa 230.000 euro), ma fondamentale sul piano della sicurezza. Stiamo parlando dell’allargamento stradale del tratto in via Argilla che renderà efficiente e completo il sistema dei percorsi pedonali tra via Argilla e via Polline, all’ingresso di Erbanno, con il prolungamento del marciapiede fino all’attraversamento pedonale esistente, di fronte all’ingresso dell’Oratorio di Erbanno. I lavori hanno richiesto non poche procedure, ma, finalmente i lavori appaltati sono iniziati.

“Siamo soddisfatti di aver compiuto un altro passo verso una migliore e più ampia mobilità sostenibile interna alla città”, commenta il sindaco Ezio Mondini. “Questi lavori, inoltre, garantiscono la fruizione di un passaggio pedonale protetto. Due obiettivi importanti (sicurezza e sostenibilità) che hanno caratterizzato molti interventi di questo mandato”.

“Da tempo stiamo lavorando attorno a questo progetto che, oltre alle normali procedure, ha richiesto anche la sottoscrizione di apposita convenzione con la Parrocchia di San Rocco, proprietaria dell’area su cui si realizzerà il marciapiede”, aggiunge Giacomo Franzoni, assessore ai Lavori Pubblici di Darfo Boario Terme. “Al termine dei lavori, Erbanno sarà collegato pedonalmente a via San Martino in totale sicurezza e il tratto stradale sarà ampliato di 50 cm creando un percorso a doppia corsia”.

Le finiture del marciapiede saranno le medesime già realizzate nel primo tratto di via Argilla che sale da via San Martino, ovvero, cubetti di porfido. Inoltre, sarà realizzata una nuova scala (rivestita con la stessa pietra del muretto di contenimento) a servizio dell’oratorio di Erbanno, per discesa a livello dei campi da gioco.

Un’opera significativa, se si tiene conto di quante persone quotidianamente attraversano questo tratto e quante ancora se ne aggiungono con l’arrivo della bella stagione.

Allo stesso tempo, nell’area a nord di via Argilla sarà realizzato un parcheggio a servizio del centro storico che potrà disporre di 12 nuovi posti auto.

Un lavoro importante che permette di riqualificare in toto un’area a servizio dei ragazzi e delle famiglie. I lavori richiederanno circa quattro mesi: con la bella stagione, il percorso sarà completo.