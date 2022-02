Chiusa tra Bienno e Breno la provinciale delle Tre valli

(red.) L’amministrazione provinciale comunica che nella giornata di questo martedì 1 febbraio il forte vento in quota ha fatto cadere sulla sede stradale della Strada provinciale 345 “delle Tre Valli” alcuni alberi ad alto fusto rendendo impraticabile la rotabile.

Visto il persistere della condizione di forte vento che rende pericoloso non solo il transito degli utenti ma anche l’intervento di pulizia e sgombero, la strada è stata chiusa nel comune di Bienno e nel comune di Breno dal km 66+600 al km 77+200 . Non appena le condizioni meteorologiche miglioreranno, si procederà allo sgombero della strada ed alla sua riapertura.