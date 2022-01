Si ferma la seggiovia, brivido a Ponte di Legno

(red.) Brutta avventura per una decina di sciatori che nel pomeriggio di questa domenica sono rimasti bloccati una trentina di minuti, sospesi nel vuoto sulla seggiovia Casola (Valbione-Doss delle Pertiche), sopra Ponte di Legno.

L’episodio, che per fortuna non ha avuto conseguenze, è stato provocato intorno alle 16,4o da un guasto meccanico che ha bloccato la fune. I tecnici della società di gestione ci hanno messo poco meno di mezz’ora per far ripartire la linea consentendo così a tutti i passeggeri di raggiungere la stazione senza problemi. Solo qualche brivido, anche per il freddo.