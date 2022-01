Variante di Edolo, Caparini: “Impegno mantenuto, la gara entro il 2022”

(red.) “L’impegno da parte della Regione Lombardia e del Governo per rispettare i tempi previsti è confermato”. Lo comunica, in riferimento alla realizzazione della variante di Edolo sulla SS42, l’assessore regionale al Bilancio e Finanze, Davide Caparini, riferendo dell’esito dell’audizione del commissario straordinario Anas Eutimio Mucilli per l’opera complementare alle Olimpiadi invernali 2026 avvenuta oggi nella Commissione Consiliare regionale Territorio e Infrastrutture.

Anas, a fine 2019, ha avviato le procedure autorizzative che consentiranno di celebrare la gara entro il 2022 per un cantiere che durerà tre anni per una strada di 10,5 metri di larghezza e 2 km di lunghezza di cui 1,8 in galleria.

“Regione Lombardia – spiega Caparini – come sempre è disponibile ad affiancare le amministrazioni locali per la soluzione di alcune criticità emerse relative alle opere complementari”.

“Ricordo che il primo atto ufficiale fu il finanziamento dello studio di prefattibilità deciso in Finanziaria grazie ad un mio emendamento fatto nel corso del ‘secondo governo Berlusconi’. Abbiamo lavorato tanto per arrivare sin qui e sono felice – conclude l’assessore Caparini – che ad occuparsi della realizzazione di questa opera sia il direttore Eutimio Mucilli, professionista competente che ben conosce la viabilità lombarda ed ha contribuito alla costruzione di importanti tratti della SS 510, 42 e 39”.