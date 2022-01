Ponte di Legno, branco di lupi immortalato in Alta Valcamonica

(red.) I lupi sono tornati nel Bresciano. Ad immortalare la presenza di una famiglia di canidi, dopo settimane di pazienti appostamenti, il fotografo naturalista di Gianico Fausto Bariselli che ha scattato immagini straordinarie che testimoniano, nero su bianco, in un’area non meglio precisata (a tutela dei lupi) tra Tonale e Vermiglio, insieme con le tracce organiche rilevate dalla Polizia Provinciale e le immagini delle fototrappole, come il branco, che sarebbe composto da nove elementi, viva in modo stanziale nelle montagne in Alta Valcamonica.

A certificare la presenza dei lupi anche gli attacchi ad alcune pecore, ma, soprattutto, il paziente appostamento di Bariselli che è riuscito a fotografare una madre con i suoi cuccioli, intenta ad insegnare loro le prime basilari tecniche predatorie. Le immagini sono state scattate lo scorso ottobre, ma solo ora è stato reso noto l’avvistamento, così da permettere agli esemplari di essere tutelati.