Darfo, morta la 29enne ferita nel frontale con un camion

(red.) Non ce l’ha fatta Francesca Pirali, la 29enne di Busto Arsizio (Varese) rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme.

Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro frontale tra la Panda su cui viaggiava e il mezzo pesante che proveniva dalla parte opposta.

La vettura della donna, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Breno, aveva improvvisamente invaso la carreggiata opposta mentre sopraggiungeva il camion.

Dopo il terribile impatto il Tir si era rovesciato su di un fianco finendo nella scarpata a fianco della strada. Illeso, ma sotto choc il conducente del tir.

La 29enne era stata estratta ancora viva ma in condizioni critiche dalle lamiere dell’utilitaria e trasferita con l’elicottero del 188 all’ospedale di Sondalo dove era stata ricoverata in codice rosso. In codice giallo anche il compagno della donna, suo coetaneo, ricoverato, ma giudicato fori pericolo. La statale era rimasta chiusa per 8 ore per consentire i soccorsi e il recupero dei mezzi.

Il decesso della ragazza è sopraggiunto nella serata di venerdì 7 gennaio.