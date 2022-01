Edolo, brucia il bosco sopra Mola: rogo spento dopo 24 ore

(red.) Un vasto rogo ha impegnato per molte ore i vigili del fuoco nei boschi tra Vico e Edolo, nel bresciano.

Le fiamme, scoppiate nella tarda mattinata dell’1 gennaio, si sono propagate rapidamente a causa del vento, fino a lambire minacciosamente alcune abitazioni in località Mola.

Sul luogo dell’incendio l’elicottero della Regione che ha effettuato alcuni lanci d’acqua lungo il perimetro dell’incendio, una trentina i volontari della protezione civile di Edolo, Sonico, Corteno, Vione, Incudine, Malonno e Berzo Demo che hanno coadiuvato, da terra, le operazioni dei pompieri.

Verso mezzogiorno l’allarme è cassato e l’area è stata messa in sicurezza.

Ad indagare sulle cause del rogo i carabinieri della Forestale di Edolo: potrebbe trattarsi di un gesto doloso, oppure di una incauta azione compiuta durante i festeggiamenti per il Capodanno, con il lancio di petardi o simili.