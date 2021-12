Cedegolo, treno deragliato: via l’ultimo vagone dai binari

(red.) Ad un mese dall’incidente ferroviario avvenuto sulla linea Brescia-Iseo-Edolo è stato rimosso l’ultimo dei vagoni deragliati, quello rimasto incastrato nella galleria a Cedegolo, a poche centinaia di metri dalla stazione.

Gli addetti incaricati alla rimozione del convoglio hanno rimesso la motrice sui binari, dopo avere eliminato i grossi blocchi di pietra che erano finiti sulla linea lo scorso 1 dicembre.

Il convoglio è stato quindi trainato lentamente (tre ore di intervento) verso la stazione di Malonno, quindi verrà trasferita insieme con le altri parti del treno, a Iseo.

All’inizio di gennaio è previsto l’intervento di ripristino della linea, con la sostituzione del tratto di binario danneggiato e, quindi , dopo una serie di verifiche sulla sicurezza, potranno ripartire le corse.

Resta intanto aperta l’inchiesta della Procura di Brescia per pericolo di disastro ferroviario colposo, senza (per ora) indagati. Ancora in corso il monitoraggio del fronte roccioso sovrastante la ferrovia, da cui si è staccato il grosso blocco che ha causato l’incidente, fortunatamente senza feriti gravi. Una dozzina, oltre al macchinista ed al capotreno, i passeggeri che si trovavano a bordo del convoglio nel momento in cui è deragliato.