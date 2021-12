Montecampione, 23enne precipita nel bosco: interviene la polizia

(red.) Una 23enne, dopo essere caduta sulle piste da sci a Montecampione, nel bresciano, è precipitata per una ventina di metri in una zona boschiva impervia, nei pressi della “Stradina Cà Poiatti”, riportando gravi ferite.

Per soccorrerla è intervenuto il personale della Polizia di Stato in Servizio presso il Passo del Tonale e Montecampione, che, utilizzando la tecnica delle manovre di corda, si è calato vincolato alla motoslitta di servizio, raggiungendo la sciatrice che, a seguito della rovinosa caduta, ha riportato diverse contusioni, oltre ad un probabile trauma toracico.

E’ accaduto il giorno di Santo Stefano, poco prima delle 17, in prossimità della pista “intermedia” di Montecampione.

La ragazza era in compagnia di alcuni coetanei quando è avvenuto l’incidente.

Insieme con il personale del Soccorso Piste della società Montecampione Ski Area, la 23enne è stata imbracata e sollevata sulla pista con un ancoraggio alla motoslitta utilizzando il “nodo mezzo barcaiolo”.

La donna, dopo le prime più urgenti cure, è stata trasportata in motoslitta presso una postazione della Polizia di Stato per l’atterraggio dell’eliambulanza del 118 di Brescia, che l’ha immediatamente accompagnata agli Spedali Civili di Brescia per le cure del caso.