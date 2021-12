Nel Bresciano i carabinieri sciatori tra soccorso e controlli dei green pass

(red.) Con l’avvio della stagione sciistica è stato riproposto, come ogni anno, il servizio di vigilanza e soccorso svolto dai militari dell’Arma dei Carabinieri in Valcamonica ed in particolar modo nei due comprensori di Borno – Monte Altissimo e Ponte di Legno -Tonale. In questa stagione – informa una nota – i carabinieri saranno impegnati “in una mirata e attenta attività di vigilanza sulle piste, finalizzata a prevenire infortuni o comportamenti scorretti dei turisti; a questo compito saranno poi affiancati i controlli per il rispetto della normativa sanitaria vigente. Lo scopo è quello di consentire ai tanti turisti di potersi divertire, di sciare, rispettando comunque le attuali disposizioni, che prescrivono l’obbligo di green pass per l’accesso agli impianti di risalita, costituiti da funivie, cabinovie e seggiovie che risultino essere dotate di cupola paravento”.

Dall’apertura della stagione, avvenuta lo scorso 4 dicembre, sulle piste del Tonale sono stati già eseguiti 21 interventi di soccorso da parte dei carabinieri. Sono stati invece più di 2 mila i controlli a campione sul possesso del green pass. Il soccorso più impegnativo è stato quello svolto qualche giorno fa a favore di un cittadino polacco che, scendendo dalla pista del Corno d’Aola a Ponte di Legno, nell’affrontare una curva ha perso il controllo degli sci, andando a sbattere con le reti di protezione. Sul posto sono intervenuti due medici connazionali dell’infortunato con la pattuglia di sciatori della Stazione Carabinieri di Ponte di Legno.

I militari hanno messo in sicurezza lo sciatore con la spinale in attesa dell’intervento dell’elisoccorso. L’infortunato è stato poi trasportato presso la Poliambulanza di Brescia in prognosi riservata. Negli ultimi giorni sono stati anche soccorsi un ragazzino di 13 anni ed una 15enne che, cadendo con gli sci, si sono procurati rispettivamente una frattura al polso e una frattura alla gamba. Sono stati immobilizzati e trasportarti con toboga e motoslitta al punto di arrivo dell’autolettiga di Areu, che li ha trasferiti al pronto soccorso di Edolo.

I servizi di vigilanza, che vedranno di regola impegnate due pattuglie al giorno, proseguiranno per tutto il periodo delle festività natalizie.