Beccalossi: “Sbloccate opere per 660.000 euro in Valle Camonica”

(red.) “Nel 2022 in Val Camonica potranno partire opere molto attese, grazie ai 660.000 euro messi a disposizione dalla Regione Lombardia con gli ordini del giorno che ho presentato in sede di bilancio. Strade, percorsi turistici, riqualificazione urbana e potenziamento delle strutture ricettive permetteranno di aumentare l’attrattività della nostra valle e la vivibilità per chi ci abita”, ha dichiarato Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commentando i provvedimenti di bilancio dedicati alla Valle Camonica, approvati su sua proposta e presentati insieme alla consigliera Claudia Carzeri (Forza Italia).

“A Vione, grazie a uno stanziamento di 90.000 euro”, prosegue Beccalossi, “finanzieremo il progetto di ampliamento del Bivacco Gerù lungo il percorso dell’Adamello UltraTrail, potenziando e migliorandone la capacità di accoglienza e valorizzando il patrimonio storico, per favorire la riscoperta delle testimonianze della Grande Guerra. 60.000 euro sono invece destinati a Malonno, per gli interventi di riqualificazione della strada agrosilvopastorale che consente l’accesso alla malga Campo di Nazio, nell’ottica, inoltre, di favorire le attività agricole nella zona”.

“Interventi urbanistici riguarderanno invece Berzo Inferiore“, continua Beccalossi, “che ottiene 200.000 euro per i lavori di riqualificazione di alcune strade e per la messa in sicurezza di immobili di proprietà comunale. A Temù (160.000 euro), nella frazione Pontagna, verrà realizzata una nuova piazza pedonale nei pressi della chiesa di S.Maria Nascente. Infine a Berzo Demo, potrà rinascere il Rifugio Loa, tuttora inagibile dopo i gravi danni causati dall’incendio del gennaio 2020”.