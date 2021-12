Ghiroldi (Lega): “Da Regione aperta la possibilità per creare l’Ato Valle Camonica”

(red.) È stato approvato questa mattina in Aula Consigliare di Regione Lombardia – nell’ambito del bilancio di previsione 2022-2024 – il PDL 197 “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale” che comprende il Collegato 2022 in materia di Servizio Idrico Integrato (SII). In merito è intervenuto il Consigliere regionale della Lega, promotore della modifica normativa, Francesco Ghiroldi: “la proposta è frutto del lavoro congiunto con gli Assessori Davide Caparini e Pietro Foroni e prevede la possibilità di individuare (con deliberazione della Giunta regionale) nuovi ATO nei territori montani, in coerenza con i criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio”.

“I trasferimento alle nuove ATO delle risorse finanziarie, umane e strumentali – aggiunge il Consigliere Ghiroldi – sarà in rapporto alla popolazione alla superficie territoriale. L’applicazione, in concreto, di quanto approvato potrà comportare l’individuazione nei territori montani – e quindi anche nella Valle Camonica – di nuovi ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato. Una modifica importante prevista da Regione Lombardia che vuole valorizzare e riconoscere ai territori, specialmente montani, una propria autonomia anche nella gestione del Servizio Idrico Integrato”.

“Gestire acquedotti e fognature, darà al nostro territorio una grande responsabilità, in termini di investimenti necessari per rendere efficiente il servizio, ma anche sul controllo delle tariffe a carico dei cittadini. Una gestione solo Camuna, inoltre, permetterà di far crescere delle professionalità locali e delle prospettive di lavoro per i nostri giovani – conclude Ghiroldi – una promessa mantenuta per il bene della Valle Camonica”.