Breno, piazza tagliole in un campo: denunciato 60enne

(red.) Ancora un episodio di bracconaggio nel bresciano. Dopo le due denunce scattate nei confronti di altrettanti cacciatori a Calvagese della Riviera per irregolarità nell’apposizione degli anellini di riconoscimento dei richiami vivi, nel corso di un servizio mirato dei carabinieri forestali, a Breno, in Valcamonica, è finito nei guai un pensionato, sorpreso dai militari della stazione camuna ad armeggiare in un fondo privato a monte della frazione Astrio.

Dopo averlo osservato per alcuni minuti, gli uomini dell’Arma si sono avvicinati e hanno chiesto delucidazioni su cosa stesse facendo.

Non avendo ricevuto risposte esaustive i militari si sono avvicinati e hanno constatato che l’uomo, un 60enne del posto, aveva appena piazzato ed armato una trappola per fauna selvatica della tipologia “tagliola”, con tanto di esca costituita da un pezzo di carne. Le tagliole, mezzi di caccia da sempre vietati, sono infatti trappole non selettive che non solo provocano all’animale catturato atroci sofferenze ma sono anche pericolosissime per l’uomo, nel caso vi si imbattano eventuali ignari passanti.

L’uomo, colto in flagranza, si è giustificato dichiarando di aver subito diversi danni al proprio pollaio ad opera di volpi e faine e che l’utilizzo di detta trappola sarebbe stata funzionale alla difesa dei propri animali.

La motivazione non è apparsa fondata, e inoltre i carabinieri hanno trovato un’ulteriore tagliola di rilevanti dimensioni ed una tesa di archetti, le classiche trappole note nel bresciano per la cattura dell’avifauna selvatica protetta. Le trappole e gli archetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro ed il soggetto è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per i reati di caccia con mezzi vietati e uccellagione.