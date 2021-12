“Inferiore a nessuno”: mozione della minoranza a Berzo “Val Grigna”

(red.) Il capogruppo di minoranza di Berzo Inferiore, Walter Bianchi, è il primo firmatario di una mozione che chiede al primo cittadino Ruggero Bontempi un cambio di nome per la cittadina camuna: “Con la presente siamo a chiedere l’abrogazione o la variazione dell’aggettivo “INFERIORE” al nostrocomune. Rende, a nostro parere, un senso di ”inferiorità” alla nostra comunità. In wikipedia”, aggiunge, troviamo da dove deriva il nome di Berzo : -Nel 1041 è citato come Bercio. Il nome del comune potrebbe derivare dalla voce Bersium (siepe o recinto) oppure dal termine iberico ber (montone, ovile). Il paese di Berzo si trova nella parte inferiore della Val Grigna, preceduto a monte da Bienno e a valle da Esine. Non abbiamo trovato nulla che richiami l’aggettivo ”INFERIORE”, oltre che si trova nella parte inferiore della Val Grigna. Ricordiamo la richiesta negli anni 60/70 del sindaco Giovanni Trombini che propose di chiamare il comune “BERZO SAN GLISENTE”. Si ricorda che in Vallecamonica si trova il comune di Berzo Demo che comprende la frazione di Berzo.

A nostro parere è forse giunto il momento di tornare al nome Berzo come alle origini, oppure alla sostituzione dell’aggettivo “INFERIORE” con “VAL GRIGNA” perciò chiediamo al consiglio comunale di votare a favore della nostra richiesta.

Siamo aperti anche a un nome diverso da “VAL GRIGNA”, l’importante che venga tolto “INFERIORE””..