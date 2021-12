Esine, riapre il reparto Covid: trasferiti i primi pazienti

(red.) L’aumento dei contagi da coronavirus nel bresciano ha comportato la riapertura del reparto Covid all’ospedale di Esine, in Valcamonica, che era stato chiuso a metà luglio, dopo dieci mesi di attività, quando era stato dimesso l’ultimo paziente ricoverato presso il reparto dedicato ai malati di coronavirus, la pneumologia. Il nosocomio si era così riorganizzato per tornare alla attività di routine, ma ora, salito il numero dei ricoveri, si è reso necessario il ripristino del reparto dedicato solo al trattamento dei contagiati da Covid.

I primi pazienti (6/7 persone), che erano al Civile di Brescia, sono stati trasferiti nel fine settimana. Il nosocomio camuno quindi non è più “Covid free”, con la messa a disposizione di una ventina di posti per i nuovi casi.