Vandalismo a Darfo: “Episodi da condannare, serve comunità educante”

(red.) A fronte degli episodi verificati sabato sera a Darfo Boario Terme (Brescia), dove un gruppo di ragazzini ha distrutto la vetrina di un locale, filmandosi mentre compiva l’atto di vandalismo, è intervenuto, con una nota, il sindaco della cittadina camuna, Ezio Mondini.

“Siamo davvero colpiti dalla durezza degli episodi di violenza che si sono perpetrati sabato sera e che, purtroppo non sono isolati. Questi gesti sono da condannare con forza, soprattutto quando arrivano da ragazzi giovani che dovrebbero rappresentare il futuro”.

“Da qualche mese”, continua il primo cittadino, “come amministrazione, ci stiamo adoperando per fare fronte a questa situazione nell’ambito dei poteri che ci sono attribuiti dalla legge. In particolare, si tratta di azioni e sensibilizzazione e collaborazione con le Forze dell’Ordine nonché di progetti di prevenzione che, ovviamente, richiedono tempo e i cui risultati si vedranno nel futuro. Noi, continueremo a sollecitare l’azione delle Forze dell’Ordine e a mettere a disposizione i nostri vigili in sostegno alle stesse (e la loro presenza si nota soprattutto nei fine settimana). Continueremo a percorrere ogni strada possibile (tra le quali ricordo la richiesta di un Commissariato di Polizia a Darfo Boario Terme) per arginare questi fenomeni, nonché a condividere con i nostri concittadini il disappunto e la ferma condanna di questi episodi”.

“Una Città che si dice civile”, conclude Mondini, “deve stringersi contro queste manifestazioni di violenza e deve interrogarsi sulle ragioni di questo degrado: l’Amministrazione, nel limite delle sue competenze, è in prima fila, ma altrettanto importanti sono le azioni dei singoli cittadini, dei genitori, degli educatori, degli insegnanti di questi ragazzi perché solo una comunità educante può agire alla radice del problema”.