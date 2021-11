Darfo, 39enne evade dai domiciliari e finisce a Canton Mombello

(red.) E’ finito in carcere a Canton Mombello un 39enne di Darfo che era agli arresti domiciliari a seguito di una rapina consumata a Esine davanti a una banca a metà settembre.

Il pregiudicato si era arbitrariamente assentato, per diversi giorni, dall’abitazione nella quale doveva risiedere.

I carabinieri della stazione di Darfo Boario ne hanno documentato l’assenza e il giudice del Tribunale di Brescia ha aggravato la misura cautelare, disponendo la traduzione dell’uomo in carcere.