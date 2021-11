Capo di Ponte, cagnolino salvato dai vigili del fuoco

(red.) Salvato dai carabinieri dei vigili del fuoco di Brescia un cagnolino caduto in una forra a Capo di Ponte, nel bresciano.

L’intervento dei pompieri è avvenuto lunedì 22 novembre alle 10: il cagnolino era scivolato nel torrente non riuscendo più a riguadagnare la riva. Grande lo spavento del proprietario che, non riuscendo a recuperarlo ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco.