Malegno, 90enne investito da un veicolo

(red.) Incidente, attorno alle 9 di mercoledì a Malegno, nel bresciano. Un 90enne è stato investito da un’ auto nel centro del paese, in via del Lanico, all’altezza del civico 121.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all’anziano il quale, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi sul sinistro, gli agenti della Polstrada di Brescia e della Polizia Locale.