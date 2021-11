Turismo, due nuove tappe per il Cammino di Carlo Magno

(red.) Il Cammino di Carlo Magno, a tre anni dalla nascita, allarga i confini oltre la Valle Camonica. Il Cammino nasce nel 2018 ad opera di Andrea Grava e Antonio Votino in collaborazione con il “Distretto Culturale della Comunità Montana di Valle Camonica”.

In una conferenza svoltasi nel mese di aprile 2019, presso la Sede del CAI di Trescore Balneario, fu lanciata l’idea di prolungare il percorso anche nella bergamasca, seguendo il racconto della leggenda del passaggio del sovrano.

La proposta è stata accolta con entusiasmo dall’associato CAI Massimiliano Russo che, in questi tre anni, si è reso fondamentale per instaurare un rapporto di collaborazione con la presidenza del CAI di Trescore e con il Comitato Turistico in ValCavallina.

“Siamo, quindi, lieti di annunciare che il Cammino di Carlo Magno è ora una realtà anche in provincia di Bergamo”.

Da oggi, infatti, due nuove tappe (per un totale di circa 45 km) collegano l’Abbazia benedettina di San Paolo d’Argon a Lovere, dove si congiungono alle cinque tappe già esistenti in Valle Camonica.

Nel dettaglio la suddivisione delle tappe è la seguente:

da San Paolo d’Argon a Spinone al Lago; da Spinone al Lago a Lovere.

Le due tappe – mappate, tracciate con Gps, descritte e segnate con simbologia ufficiale del Cammino – saranno a breve disponibili sul sito www.camminodicarlomagno.it

Il tracciato permette di scoprire le bellezze paesaggistiche e storico–culturali del territorio, attraversando i comuni di San Paolo d’Argon, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Luzzana, Borgo di Terzo, Vigano San Martino, Casazza, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago, Bianzano, Ranzanico, Endine Gaiano, Sovere, Lovere.

In un futuro prossimo, gli ideatori del Cammino si auspicano di poter realizzare la tracciatura di collegamento con la Città di Bergamo per poter completare l’intero itinerario della Leggenda del Cammino di Carlo Magno nel cuore delle Alpi.