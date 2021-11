Cimbergo, passeggiata notturna nei castagneti con LOntànoVerde

(red.) Nell’ambito della rassegna “Inverno nel Parco 2021 – 2022”, il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo (Brescia), propone per sabato 20 novembre una visita in notturna ai castagneti e al Mulino Tobia, nella suggestiva cornice dell’Ecomuseo degli Alberi del Pane a Cimbergo (BS).

“In collaborazione con il Comune di Cimbergo proponiamo una gradevole passeggiata in notturna in compagnia della Guida Ambientale Escursionistica Giancarlo Bazzoni, sarà l’occasione per conoscere il castagno e l’affascinante storia che lega questa pianta alle comunità di montagna”.

Fino agli anni ’60 del secolo scorso infatti, il castagno ha letteralmente sfamato intere generazioni fra le popolazioni di montagna: non a caso veniva chiamato albero del pane, per l’elevato valore nutritivo e la lunga conservabilità dei suoi frutti. Per favorirne la sua diffusione, già nel XVI e XVII secolo, alcuni Comuni della Valle Camonica concedevano ai privati il diritto (Jus plantandi) di piantare castagni su terreni comunali di scarsa produttività e raccoglierne i frutti.

Presso il Mulino Tobia – l’unico superstite tra i tre mulini ad acqua presenti sul territorio di Cimbergo degli inizi del’900 e ancora funzionante – sarà possibile assistere ad una dimostrazione di macinatura delle castagne, fatte essiccare con metodo tradizionale e sarà il momento di immergersi nell’ascolto della narrazione poetica del castagno. A conclusione della serata momento conviviale con bevande calde.

La serata avrà inizio alle ore 20.30 con ritrovo dei partecipanti inei pressi del BeB il Castello a Cimbergo (BS)

Si raccomandano scarpe comode ed una piccola torcia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE: 5,00 euro

Per info e iscrizioni: tel. 348.459.5374 e-mail. lontanoverde@gmail.com

L’attività si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19.

Si invitano i partecipanti a dotarsi dei dispositivi di protezione individuali e a mantenere il distanziamento.

Orari e modalità potranno essere adeguati alla normativa anti COVID-19.

Ricordiamo che tutte le donazioni e i contributi raccolti nell’ambito degli eventi e delle attività gestite dall’Associazione LOntànoVerde vengono reinvestiti nel CRAS del Parco dell’Adamello.