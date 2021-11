Pisogne, incendio in un garage: quattro persone sfollate

(red.) Paura nella notte a Pisogne, nel bresciano, per un incendio scoppiato nel garage di un’abitazione di via Tovini, nel quartiere Marcolini.

Le fiamme sono divampate attorno alle 20,30: sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme, Lovere e Sale Marasino con 15 uomini e due autopompe e, anche, un’ambulanza del 118.

Le fiamme, da una prima ricostruzione, si sarebbero propagate da una catasta di legno, posizionata al piano terra. Il rogo si è propagato rapidamente, distruggendo tutto il materiale contenuto nel sottoscala: i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per avere la meglio sulle fiamme che hanno intaccato anche il primo piano dell’edificio, dichiarato inagibile. Nessuna persona è rimasta ferita.

Quattro persone hanno dovuto lasciare i propri appartamenti e trovare una soluzione alternativa in cui trascorrere la notte ed i prossimi giorni.

È stato richiesto l’intervento del nucleo “Gos” per movimentare il quantitativo di materiali accumulati nell’abitazione.