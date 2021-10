Paratico, intercettata banda di ladri: uno in manette, due in fuga

(red.) Erano arrivati nel bresciano per saccheggiare più abitazioni possibile, ma grazie al sistema Alert (videosorveglianza con tag telecamera per la lettura delle targhe), sono stati pizzicati dalle forze dell’ordine che li hanno intercettati e bloccati.

Del terzetto di malviventi è stato fermato solo un componente, gli altri due sono riusciti a darsi alla fuga, ma i carabinieri e la polizia locale sono sulle loro tracce.

La banda si è fatta viva a Paratico, in via Pablo Neruda, dove aveva messo gli occhi su alcune abitazioni, ma l’ ingresso in paese è stato fotografato dalle telecamere che hanno rilevato la presenza di un’auto sospetta e le pattuglie delle forze dell’ordine, già attive per il controllo del territorio, si sono così spostate nell’area di interesse dei banditi che, parcheggiata la vettura, si erano già diretti verso un obiettivo: una villetta da svaligiare approfittando dell’assenza dei proprietari.

Le forze dell’ordine hanno intercettato il terzetto che si è così dato alla fuga in direzione dei boschi: due banditi sono riusciti a scappare, mentre un terzo è stato fermato dopo avere opposto resistenza ai carabinieri e agli agenti della locale.

Arrestato, il processo per direttissima è in agenda per la mattinata di questo venerdì presso il Tribunale di Brescia.