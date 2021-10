Darfo Boario, guidavano dopo aver bevuto: patenti ritirate

(red.) Nella notte tra sabato e domenica 24 ottobre, i carabinieri della compagnia di Breno hanno riproposto, come già fatto nel corso degli ultimi fine settimana, un servizio di controlli anti assembramento e contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’uso di sostanze stupefacenti, che ha interessato il comune di Darfo Boario Terme, soprattutto nelle zone più frequentate dai giovani.

Il bilancio parla di quattro patenti di guida ritirate; tre persone indagate in stato di libertà perché risultate positive al controllo dell’etilometro, mentre a una quarta persona è stata comminata una sanzione di tipo amministrativo, poiché il suo tasso non era superiore a 0,8 g/l.

Un 18enne, identificato nei pressi di un bar del centro, è stato trovato in possesso di una dose di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura di Brescia.

Nella rete sono finiti un 36enne di Breno, un 30enne di Malonno e un 29enne di Costa Volpino rimasto coinvolto in un incidente stradale a Boario: aveva perso il controllo della sua auto ed era finito sulla rotonda. Aveva in tasso alcolico di 1,47 g/l.