Vezza, perdono l’orientamento a 2mila metri: salvi due ragazzi bresciani

(red.) Avevano perso l’orientamento durante un’escursione sulle montagne , nel Comune di Vezza d’Oglio, in Alta Valle Camonica, e si trovavano a oltre duemila metri di quota. Inoltre, nel tentativo di riprendere il sentiero, erano scivolati per alcuni metri in una zona impervia e avevano riportato delle escoriazioni.

Brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, nella serata di domenica 17 ottobre, attorno alle 19, per due ragazzi bresciani, un 29enne di Isorella e un 25enne di Montichiari, i quali, per evitare che la situazione evolvesse in qualcosa di più critico hanno deciso di chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Cnsas, Soccorso alpino bresciano, Stazione di Temù, il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza) e i Vigili del fuoco.

I due ragazzi sono stati rintracciati e accompagnati a valle. L’intervento si è concluso in tarda serata.