Ok da Regione per ampliamento demanio sciabile ‘Medio Tonale-Cima Sorti’

(red.) Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Ponte di Legno (Brescia) per l’ampliamento del demanio sciabile ‘Medio Tonale-Cima Sorti’. “Grazie alla realizzazione di 2 nuovi impianti e di 10 km di piste attrezzate con innevamento programmato – chiarisce in proposito il sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Antonio Rossi – sarà possibile potenziare notevolmente il comprensorio del Tonale in termini di maggior offerta, qualità e sicurezza delle piste. I lavori complessivi, da terminare entro fine 2024, amplieranno l’offerta sportiva invernale della Lombardia con una proposta di grande appeal internazionale”.

Il sottosegretario: migliorare le strutture in chiave olimpica.

“Lo schema di convenzione – prosegue il campione olimpico – prevede un contributo massimo di 25 milioni di euro. Una cifra importante che permetterà di incrementare l’attrattività dell’intera area, proiettandola in una nuova dimensione europea, da sfruttare al meglio in vista dell’appuntamento olimpico del 2026. Le spese finanziate – spiega – riguardano la costruzione, la demolizione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti. Il progetto include interventi di ammodernamento e riqualificazione dell’esistente, con particolare attenzione per la sicurezza”.

L’assessore: i lavori renderanno offerta più attraente

“Con gli interventi per la viabilità – aggiunge l’assessore regionale a Bilancio e Finanza – l’ampliamento del demanio sciabile renderà ancor più attraente l’offerta turistica. Lavoriamo affinché sia inverno che estate possano offrire occasioni uniche per vivere la nostra meravigliosa montagna”.

I quattro lotti finanziati

Nel dettaglio, il contributo regionale concorre alla realizzazione dei seguenti quattro capitoli di intervento. Lotto A1: cabinovia ‘Stazione dei Vigili-Malga-Serodine-Bleis’. A2: cabinovia ‘Bleis-Monte Tonale Occidentale’. A3: realizzazione di nuove piste e sovrappassi. A4: impianto di innevamento e sale pompe bacino artificiale lago Bleis. Oltre a tali opere, saranno realizzate anche la nuova funicolare ‘Passo Tonale’, la copertura della stazione di arrivo della cabinovia ‘Colonia Vigili – Passo Tonale’ e tre nuovi rifugi. Serviranno a sostegno e integrazione delle attività sportive, e quali punto di appoggio, ristoro e ricovero per gli sciatori.

Progetto e cronoprogramma, ora tocca al Comune di Ponte di Legno

“Dopo la sottoscrizione, che potrà avvenire a seguito dell’approvazione dello schema di Convenzione da parte dell’amministrazione di Ponte di Legno – conclude, infine, il sottosegretario, anticipando i prossimi passi – tocca all’approvazione del Decreto di impegno a favore del Comune di Ponte di Legno. A questo, poi, dovrà seguire entro fine novembre il via libera comunale al progetto di fattibilità tecnica ed economica. I primi 7 milioni arriveranno subito. Permetteranno, così, di mettere in campo tutte le attività finalizzate alla conclusione della progettazione delle opere. Inoltre consentiranno l’assegnazione dei lavori. E la realizzazione per lotti delle opere previste, a partire dalla Cabinovia Stazione dei Vigili-Malga-Serodine-Bleis, il primo intervento che sarà terminato”.