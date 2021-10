Capriolo, 15enne travolta da un camion: è gravissima

(red.) E’ in gravissime condizioni una 15enne che, lunedì mattina, attorno alle 7 è stata travolta da un camion mentre attraversava la strada a Capriolo (Brescia), in via IV Novembre.

L’incidente è avvenuto a pochi metri da una rotatoria. ancora da definire le dinamiche dell’impatto, ma, dalle prime testimonianze di chi ha assistito all’urto, pare che il mezzo pesante, dopo avere investito la ragazzina, l’abbia trascinata per alcuni metri. Nelle vicinanze del luogo del sinistro ci sono le strisce pedonali, ma al momento non si sa se la giovane stesse passando sull’attraversamento.

Sul posto i mezzi sanitari inviati dalla centrale della Soreu di Bergamo che hanno trasferito la 15enne, in condizioni critiche, all’ospedale Papa Giovanni XXIII della città orobica.

Ad assistere all’impatto anche la madre della giovane, la quale ha avuto un malore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della stradale di Darfo Boario Terme, i Carabinieri e la Polizia Locale di Capriolo. A seguito dell’incidente il traffico è rimasto congestionato.