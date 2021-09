Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi, sabato 2 ottobre a Bienno

(red.) Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi è la grande festa transfrontaliera dedicata al pane di segale e ai grani antichi, che coinvolge vari paesi montani e che unisce ogni anno sempre più comunità. Nel 2021 si svolge sabato 2 ottobre. Il Borgo degli artisti di Bienno, ha accolto con entusiasmo l’idea di partecipare alla giornata dedicata a Lo Pan Ner coinvolgendo l’intero borgo, non solo presso la sede di casa degli Artisti (casa Valiga) a Bienno, ma cercando di rendere partecipi anche i cittadini con clip realizzate attraverso l’uso dei propri cellulari per raccontare ricordi, segreti e testimonianze personali, il tutto montato da Raniero Bonafini nel video “Racconta la tua storia”.

Le proiezioni all’interno del teatro Simoni Fe saranno arricchite da ”Da 600 a 0 la segale arriva a Marinato”, meravigliosa testimonianza del panificatore stellato Ezio Marinato realizzato in collaborazione con Ettore Zorzini.

Il Borgo degli artisti di Bienno presso casa Valiga, ospita inoltre il progetto site-specific dell’artista Annamaria Gallo che coinvolge il visitatore in un percorso sensoriale dove il pane è il fulcro tematico, narrativo, processuale dell’intera installazione. Progetto itinerante che ha trovato come luogo di origine lo spazio Bunkervik di Brescia (2-18 luglio 2021) con la curatela di Ilaria Bignotti e Mimmo Cortese.

Rivive ora, durante l’evento Lo PanNer, nei luoghi ricchi di storia e depositari di antichi saperi e tradizioni della valle Camonica, grazie al supporto e la collaborazione di Daniela Gambolò, Barbara Crimella e Massimiliano Morandini.

Durante la giornata di inaugurazione, avremo la possibilità di ammirare anche la performance “Fat a man” della nuova artista in residenza artistica Elisabetta Da Rold con il suo corpo di ballo, che dialogherà con le opere di Annamaria e anche la lettura di “Parole della terra”di Camilla Corridoni che, indagando sull’alchimia del processo di panificazione, ha raccolto le testimonianze di racconti di chi nel tempo ha tramandato.

La nuova Bottega Pasta Suprema aprirà al pubblico una vetrina, per la prima volta, per una dimostrazione di realizzazione di impasto di segale per la preparazione delle caserecce, mentre il mulino svolgerà la sua attività tradizionale di macinatura immergendo lo spettatore in un tempo scandito dai raccolti.

Preziosi sapori arricchiranno i palati dei visitatori grazie alle pizzerie che proporranno impasti bio e salutari.

Ecco il programma del 2 ottobre 2021 a Bienno

Ore 11.00 Vernissage mostra “Lievito madre” di Annamaria Gallo, a cura di Ilaria Bignotti, in collaborazione con il Borgo degli Artisti presso la Sala degli affreschi di Casa Valiga.

Ore 11.30 Performance “Fat a man” di Elisabetta da Rold e il suo corpo di ballo presso Casa Valiga.

Ore 15.00 Lettura teatrale “Parole della terra” in accompagnamento al percorso espositivo, di Camilla Corridori, presso primo piano esterno Casa Valiga.

Dalle ore 15.00 alle 17.00 proiezione dei video “Da 600 a 0 la segale arriva a Marinato” con il campione europeo e mondiale dei panificatori Ezio Marinato di Ettore Zorzini e Borgo degli Artisti e “Racconta la tua storia” montaggio di video amatoriali di Raniero Bonafini e Borgo degli artisti, grazie alla collaborazione di tutti i biennesi e amici, presso il Teatro Simoni Fe, Bienno.

Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 apertura Mulino Museo.

In occasione della giornata del Lo Pan Ner, le pizzerie Pizzicotto, Fuego e Rugantino (Az. Agricola la Ginestra) proporranno l’impasto di farina integrale della Vallecamonica per la realizzazione delle loro pizze.

Dalle 14.00 in poi, Il nuovo negozio “Pasta Suprema” di Via Contrizio, aprirà una vetrina al pubblico per una dimostrazione e vendita delle “caserecce fresche“ realizzate con farina di segale (Az. Agricola Prestello).

Sarà inoltre possibile avere informazioni dei corsi di cucina per bambini.