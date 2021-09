Adamello Ultra Trail: tutto pronto per la partenza dei mille

(red.) Solo poche ore, e sarà Adamello Ultra Trail. Dopo una lunga attesa, dato l’annullamento dell’edizione 2020 a causa del meteo avverso, da venerdì 24 a domenica 26 settembre il popolare evento di ultra running torna ad accendere il comprensorio Pontedilegno-Tonale, sui Camminamenti della Grande Guerra fra Alta Val Camonica ed Alta Val di Sole, immersi nella bellezza del Parco Naturale dell’Adamello e del Parco Nazionale dello Stelvio.

Tra atleti e volontari, sono oltre mille le persone coinvolte nell’evento durante il weekend camuno perfetta conclusione di una stagione turistica davvero positiva per tutto il comprensorio. Adamello Ultra Trail non è solo una gara di ultra-running, ma un mezzo per valorizzare il territorio e conferirgli visibilità e riconoscibilità a livello internazionale: oltre a paesaggi mozzafiato, Adamello Ultra Trail conduce alla scoperta dei sentieri e le cime che raccontano la storia della Prima Guerra Mondiale, e anche delle tante proposte per il turismo outdoor, sempre più significativo per l’area sia in inverno che in estate.

Le tre gare, divise sulle distanze di 170, 90 e l’inedita della 35 km, vedono anche la partecipazione di oltre 50 atleti stranieri, in rappresentanza di 15 diversi Paesi: la Germania è la nazione più rappresentata con 12 runner, seguita da Austria e Svizzera con 9. Cercheranno di mettersi in luce in casa invece i molti atleti (141) provenienti dalla Provincia di Brescia, le cui ambizioni sono affidate soprattutto a Nicola Manessi nella 170 km e a Dino Melzani nella 90 km.

LA LISTA DEI PARTECIPANTI