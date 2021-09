Maltempo, esonda il torrente Cole a Malonno

(red.) La tromba d’aria che ha pesantemente colpito la Bassa Bresciana nel pomeriggio di domenica 19 settembre, è stata in qualche modo “preannunciata” dal maltempo scatenatosi nella notte tra sabato e domenica in Valcamonica, dove i vigili del fuoco ed i volontari della Protezione civile sono intervenuti a seguito dell’esondazione del torrente Cole a Malonno (Brescia) e per gli effetti di diversi nubifragi scatenatisi poco dopo la mezzanotte.

A fare le spese del maltempo anche alcune mucche dell’azienda agricola Magnolini di Borno, rimaste uccise da un fulmine.

Gli animali, abituati al pascolo libero, si trovavano in un prato in località Croce di Salven, quando si è scatenato il temporale. Le vacche si sono riparate sotto un albero che è stato colpito dalla scarica elettrice. Sei esemplari, gravidi, sono rimasti folgorati. Gli animali non hanno avuto scampo. Ingente la perdita per l’allevamento: nella giornata di lunedì una ditta specializzata interverrà per rimuovere le carcasse.