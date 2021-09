Losine, ubriaco chiama i carabinieri e poi li aggredisce

(red.) Nel pomeriggio di lunedì 13 settembre ha telefonato ai carabinieri, segnalando che stava litigando con una donna. Non ha fornito altre informazioni se non la via e il numero civico del piccolo comune di Losine, in Valle Camonica, dov’era in corso la discussione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Borno.

Quando in militari sono entrati nell’appartamento, l’uomo – un 44enne pregiudicato – era seduto sul divano e ha negato di aver chiamato il 112 rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Nel frattempo gli operatori hanno confermato che era stato proprio lui l’autore della telefonata. Quando i carabinieri gli hanno detto di seguirli in caserma per procedere all’identificazione il 44enne, che era completamente ubriaco, li ha aggrediti. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.