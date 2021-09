Cabinovia Paradiso, infortunio mortale sul Presena

(red.) Un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella mattina di questo martedì è costato la vita a un operaio di 58 anni residente a Vermiglio (Trento) che stava eseguendo dei lavori sul tetto della stazione a monte della cabinovia “Paradiso”, che sale dal passo del Tonale al ghiacciaio Presena, al confine tra le province di Brescia e di Trento.

La dinamica della tragedia è ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri di Vermiglio e dei tecnici dell’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Uopsal) di Trento, ma sembra che Giovanni Delpero, operaio alle dipendenze dell’azienda Carosello Tonale spa, poco prima delle 9 fosse impegnato in una verifica della cabinovia in arrivo dal Tonale, quando – forse a causa di un malore oppure per un altro motivo – è stato urtato da un’altra cabina rimanendo schiacciato. Purtroppo i colleghi, che hanno lanciato l’allarme, non hanno potuto far niente, come pure i sanitari giunti sul posto con l’elisoccorso trentino.