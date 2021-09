Valcamonica, 54enne cade e muore sul Pizzo Badile

(red.) Un uomo di 54 anni abitante in una località della Valcamonica ha perso la vita nella mattina di questa domenica 12 settembre mentre era impegnato in un’escursione alpinistica sul Pizzo Badile, la montagna sopra Cevo.

Non ci sono per il momento dettagli sulla dinamica della tragedia, avvenuta intorno alle 9,45. Ma il 54enne avrebbe perso l’equilibrio precipitando per una decina di metri mentre si trovava in cordata con alcuni amici sulla parete Ovest, diretto alla cima del Pizzo Badile.

Sono stati avvertiti i soccorsi e sono intervenuti gli uomini del Cnsas con l’elicottero dell’Areu, oltre a personale dei carabinieri.