Valcamonica

Bienno: il Tar ha respinto il ricorso, la parola al Consiglio di Stato

La lista "Bienno è anche tuo" era l'unica in lizza ma è stata esclusa dalla commissione elettorale per eccesso di firme raccolte. Ha perso il primo round, ma non getta la spugna. Se andrà male anche il secondo grado, si voterà nella primavera del 2022 e in paese arriverà un commissario.