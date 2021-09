Cevo, Scolari non ce l’ha fatta: donati gli organi

(red.) Non ce l’ha fatta Elia Scolari, il 68enne di Cevo (Brescia) rimasto ferito in uno schianto mentre era in sella alla sua motocicletta sabato 4 settembre a Sant’Apollonia di Ponte di Legno.

L’uomo era caduto rovinosamente sull’asfalto dopo essere entrato in collisione con una Ducati condotta da un 30enne bergamasco.

Le condizioni di “Tone”, così come era conosciuto il 68enne nel paese camuno, sono apparse subito molto serie ai soccorritori che avevano richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Scolari era stato quindi trasportato al Civile di Brescia dove era ricoverato in gravi condizioni. Mercoledì 8 settembre il decesso, avvenuto a seguito dell’aggravamento del quadro clinico.

I familiari dell’ex dipendente comunale e volontario della Protezione civile hanno acconsentito all’espianto degli organi.

Vasto il cordoglio a Cevo, dove Scolari era molto conosciuto ed apprezzato anche per il suo ruolo di consigliere comunale con deleghe alla Manutenzione del territorio, Giornata delle strade e Sport.