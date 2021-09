Darfo, alloggi popolari: aperto il bando

(red.) Il comune di Darfo Boario Terme (Brescia) apre il bando per l’assegnazione degli alloggi popolari nell’ambito territoriale della Valcamonica.

Dalle 9 di martedì 14 settembre alle 16 di venerdì 29 ottobre 2021 è possibile presentare domanda esclusivamente on line per l’assegnazione delle case popolari (ora denominate Servizi Abitativi Pubblici, con l’acronimo di SAP) disponibili sul territorio della Valle Camonica.

Come presentare la domanda? Accedendo alla Piattaforma Informatica: www.serviziabitativi.servizirl.it e tramite il tasto “Cittadino” entrando nella Home Page dedicata agli Avvisi degli alloggi di Servizi Abitativi Pubblici. E’ necessario possedere una modalità di autenticazione: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e codice Pin e segui le istruzioni.

Per supporto o problemi nell’autenticazione è a disposizione il numero telefonico dedicato 800131151 o la mail bandi@regione.lombardia.it

L’elenco degli alloggi presenti negli avvisi aperti cliccando sul tasto “download” dell’elenco avvisi e alloggi.

Dopo aver effettuato l’accesso è possibile presentare la domanda cliccando sul tasto “Nuova domanda”.

Se non si dispone di un computer o in caso di assistenza è possibile rivolgersi al Comune di residenza negli orari di apertura al pubblico, oppure all’Aler Brescia – Cremona – Mantova, U.O.G. di Brescia – Ufficio Bandi – in Viale Europa, 68 previo appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 al n. 030.2117766

In questo caso è necessario presentarsi con i seguenti documenti: ISEE in corso di validità, eventuale certificato di invalidità con la percentuale di invalidità riconosciuta; marca da bollo da 16 euro o carta di credito per il pagamento on line; credenziali per l’accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure tessera CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con relativo PIN e dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare.