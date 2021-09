Non ce l’ha fatta il 16enne fuori strada con lo scooter a Darfo

(red.) Purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere alle ferite riportate il ragazzo di 16 anni coinvolto nella notte tra sabato e domenica in un gravissimo incidente avvenuto a Darfo, in località Corne Rosse, mentre tornava a casa alla guida del suo scooter.

Daniele Corrent, residente a Pisogne, è infatti spirato all’ospedale Civile di Brescia dov’era stato trasportato con l’eliambulanza in condizioni disperate.

Era da poco passata la mezzanotte di sabato quando il ragazzo ha perso il controllo dello scooter. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Darfo Boario.